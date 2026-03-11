A Legnano, un uomo ha avuto un violento alterco con una donna ospite nella sua abitazione. Quando sono intervenuti i carabinieri chiamati dalla donna, l’uomo ha reagito aggredendoli. L’incidente si è verificato il 10 febbraio 2026 e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno dovuto gestire la situazione. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità.

Legnano (Milano), 10 febbraio 2026 – Stava litigando furiosamente con una donna ospite della sua abitazione, tanto che i vicini di casa, spaventati dal tono della discussione, hanno infine avvertito le forze dell'ordine: quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, il padrone di casa non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro di loro, aggredendoli e finendo per essere arrestato. L'episodio ha avuto come teatro un appartamento di via Carducci, nel quartiere Oltrestazione a Legnano, lo scorso fine settimana. Intorno alle 8 del mattino sono stati i vicini di casa ad avvertire le forze dell'ordine, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento abitato da un cittadino della Repubblica Dominicana di 38 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, litiga con la sua ospite e quando arrivano i carabinieri li aggredisce

