Sono stati avviati lavori di riqualificazione alla stazione di Napoli Centrale, con un investimento superiore ai 20 milioni di euro. Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi e interventi per migliorare la sicurezza, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2027.

Un massiccio piano di ammodernamento trasformerà la stazione di Napoli Centrale entro il 2027: stanziati fondi milionari per ampliare gli spazi e migliorare la sicurezza. Il principale snodo ferroviario del Mezzogiorno si prepara a cambiare radicalmente volto per accogliere al meglio cittadini e flussi turistici in costante aumento. Presso lastazione di Napoli Centraleè stato infatti ufficialmente presentato un imponente piano di ammodernamento che prevede uno stanziamento economico superiore ai20 milioni di euro. L’intervento, volto a migliorare l’efficienza strutturale e l’esperienza di transito dei passeggeri, trasformerà l’infrastruttura in un polo moderno, sicuro e perfettamente integrato con il tessuto urbano circostante. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stazione di Napoli Centrale: al via i lavori di riqualificazione da oltre 20 milioni di euro

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Napoli Centrale, al via i lavori di riqualificazione

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