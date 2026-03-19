Biblioteca a Montecchio pronto un piano di riqualificazione da oltre 3 milioni | lavori in tre lotti

A Montecchio è stato annunciato un piano di riqualificazione della biblioteca, con un investimento superiore ai 3 milioni di euro suddiviso in tre lotti. L’intervento fa parte di un progetto più ampio avviato dall’amministrazione comunale, che include lavori sul patrimonio pubblico di Alzano Lombardo. I lavori sono in corso e seguiranno un cronoprogramma definito.

Alzano Lombardo. Prosegue con metodo il programma di investimenti dell’amministrazione comunale sul patrimonio pubblico. Questa volta l’attenzione si concentra sulla biblioteca comunale di parco Montecchio, per la quale è previsto un importante intervento di riqualificazione con l’obiettivo di renderla più sicura e funzionale. La biblioteca, realizzata nei primi anni Ottanta, si trova in un contesto paesaggistico naturale e in un edificio di grande valore architettonico. “Per preservare questo patrimonio – spiega il Comune -, l’edificio necessita di interventi significativi di recupero e adeguamento sia sotto il profilo normativo sia funzionale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Mercato ex Manifattura, addio ai vecchi box: pronto il piano da 3 milioni per la riqualificazioneE' pronto e si avvia verso l'approvazione in giunta il progetto di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Leggi anche: Beic, il sindaco accelera sui lavori: "Spero di inaugurare la biblioteca. Conterrà oltre tre milioni di libri". Visita della Commissione europea