Dall’altra parte della Luna | il trailer di Star City svela l’incubo spaziale sovietico

È stato diffuso il trailer di “Star City”, una nuova serie disponibile su Apple TV. La produzione, creata da Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D., combina elementi di dramma e thriller e si concentra su un incidente nello spazio. La narrazione si svolge in un contesto in cui la corsa allo spazio si rivela più rischiosa e complessa di quanto si pensasse, rivelando segreti e tensioni tra gli astronauti e le agenzie coinvolte.

La corsa allo spazio non è mai stata così pericolosa e ricca di segreti. Apple TV ha reso disponibile il trailer ufficiale di Star City, la nuova dramedy dai toni thriller creata dai pluripremiati Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore. La narrazione di Star City ci riporta al momento in cui l’U riuscì a battere gli Stati Uniti portando il primo uomo sulla Luna, ma sposta l’obiettivo dietro la Cortina di Ferro. Attraverso gli occhi di cosmonauti, ingegneri e agenti dell’intelligence, la serie prodotta da Sony Pictures Television esplora i rischi estremi e le cospirazioni che hanno segnato il progresso tecnologico sovietico. Nel cast figurano nomi di rilievo come Rhys Ifans (House of the Dragon), Anna Maxwell Martin e Adam Nagaitis (Chernobyl), che danno vita a un racconto di sacrifici umani e ambizioni politiche.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dall’altra parte della Luna: il trailer di “Star City” svela l’incubo spaziale sovietico Notizie correlate Insidious: Fuori dall’Altrove: il trailer italiano svela il nuovo incubo che squarcia i confini della realtàDopo il terrore seminato poche ore fa tra la platea di Las Vegas, l’Altrove apre ufficialmente i suoi cancelli anche per il pubblico italiano. Pragmata: il nuovo trailer svela il destino di Hugh e Diana sulla LunaIl nuovo filmato promozionale di Pragmata, svelato in queste ore, mette al centro la complessa interazione tra Hugh e l’androide Diana, rivelando... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Manchester City-Arsenal, le pagelle: Cherki fa paura, 7,5. Raya 5,5: pasticcia come Gigio; Carlton Myers all'inaugurazione del Mubit a Bologna: Il museo della pallacanestro italiana poteva nascere solo a Basket city; Homer Gere, la nuova star di Euphoria telefona tutti i giorni a papà Richard Gere; Rooney punta sul Man City contro l'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League. Darrell Sheets, star del reality "Affari al buio" (titolo originale "Storage Wars"), è morto, apparentemente per suicidio, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, come riportano i media Usa, - facebook.com facebook Karl Urban, star di The Boys, definisce #RedDeadRedemption di Rockstar Games "uno dei suoi videogiochi preferiti", e si dice disposto a interpretare un personaggio principale. x.com