Apple TV ha annunciato che la serie For All Mankind si concluderà con una sesta stagione, che sarà anche l’ultima della serie. Contestualmente, è stato confermato lo sviluppo di uno spin-off intitolato Star City. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date di uscita delle nuove stagioni.

Apple TV ha ufficializzato il rinnovo di For All Mankind per una sesta e ultima stagione, confermando la volontà di concludere l’epopea fanta-storica nel modo in cui i creatori Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi avevano inizialmente concepito. L’annuncio arriva in concomitanza con il debutto della quinta stagione, fissato per il 27 marzo, che vedrà il rilascio di dieci episodi a cadenza settimanale fino al 29 maggio. Proprio in quest’ultima data, l’universo narrativo dello show si espanderà ulteriormente con l’arrivo dell’attesissimo spin-off Star City, di cui avevamo già anticipato i primi dettagli produttivi. La serie madre, lodata... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - For All Mankind, l’ultima frontiera: Apple TV annuncia la sesta stagione finale e lo spin-off Star City

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