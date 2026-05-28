Aurelio De Laurentiis indagato a Napoli per abuso edilizio punto ristoro sotto sequestro allo stadio Maradona
Il gip ha convalidato il sequestro del punto ristoro sotto lo stadio Maradona, indagato per abuso edilizio. Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati. La struttura è stata posta sotto sequestro preventivo. Il presidente del Napoli dovrà affrontare le procedure legali in corso. Nessuna ulteriore informazione sulle accuse o sui possibili sviluppi è stata comunicata.
Aurelio De Laurentiis risulta indagato a Napoli in un’inchiesta per presunto abuso edilizio legata ai lavori realizzati allo stadio Diego Armando Maradona. Sotto la lente degli inquirenti è finito in particolare un punto ristoro in costruzione nella tribuna autorità dell’impianto di Fuorigrotta, sequestrato dopo un controllo della polizia municipale. Secondo gli investigatori, l’opera sarebbe stata realizzata senza alcun permesso edilizio. Il 18 maggio il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato il sequestro. De Laurentiis indagato per abuso edilizio allo stadio Maradona L’inchiesta nasce da un sopralluogo effettuato il 7 maggio 2026 da parte degli agenti dell’Unità operativa Tutela edilizia del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona
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