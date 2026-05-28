aurelio de laurentiis indagato a napoli per abuso edilizio punto ristoro sotto sequestro allo stadio maradona

Notizia in breve

Il gip ha convalidato il sequestro del punto ristoro sotto lo stadio Maradona, indagato per abuso edilizio. Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati. La struttura è stata posta sotto sequestro preventivo. Il presidente del Napoli dovrà affrontare le procedure legali in corso. Nessuna ulteriore informazione sulle accuse o sui possibili sviluppi è stata comunicata.