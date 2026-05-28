Aurelio de Laurentiis è indagato per aver gestito un punto ristoro senza autorizzazione allo stadio Diego Armando Maradona. La procura ha disposto il sequestro dell’attività e delle attrezzature. L’indagine si concentra sulla presenza di un’attività commerciale non autorizzata all’interno dell’impianto sportivo. Le autorità hanno eseguito un sopralluogo e sequestrato le strutture ritenute abusive. La gestione del punto ristoro è stata contestata in relazione alle normative su autorizzazioni e licenze.

Aurelio de Laurentiis è indagato per un punto ristoro abusivo allo stadio Diego Armando Maradona. Per questo motivo, è scattato il sequestro da parte della Polizia locale di Napoli della struttura realizzata nella tribuna autorità: il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento. Al presidente del Napoli, nella qualità di amministratore, viene contestato il reato di abuso edilizio. “C’è stata una interpretazione contrastante della delibera di concessione degli spazi che era stata fatta dal Comune “, ha commentato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il punto ristoro al centro dell’inchiesta – svelata da Repubblica Napoli – è una struttura di circa 150 metri quadrati per tre metri e mezzo di altezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, De Laurentiis indagato: punto di ristoro abusivo allo stadio Maradona, scatta il sequestro

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Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona

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