Il quartiere Barona di Milano è stato teatro di un ritorno d'eccezione durante il Marra Block Party, l'evento benefico organizzato da Marracash. La sorpresa più emozionante della serata è stata la comparsa sul palco di Elodie, che ha mandato in visibilio i fan presenti ed ha fatto letteralmente esplodere i social. I due artisti hanno duettato sulle note di Niente canzoni d'amore, canzone d'amore scritta da Marra nel 2016 e re-interpretata da Elodie nel 2020, quando era legata sentimentalmente al rapper: "In me ci sarà sempre un po' di te in me Ci sarà sempre un po' di me in te Ma noi non siamo soltanto parole di un'altra canzone d'amore".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elodie e Marracash ancora insieme (sul palco) per cantare "Niente canzoni d'amore"

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Marracash ed Elodie hanno cantato insieme "Niente canzoni d’amore" durante il Marra Block Party, la "festa" del rapper a Milano. Video IG: @minimanonmicro x.com