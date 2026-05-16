In Australia, un sub è stato attaccato da uno squalo bianco lungo quattro metri, provocando paura tra i presenti e costringendo le autorità a chiudere le spiagge. I turisti sono fuggiti dalla spiaggia dopo l’incidente, avvenuto nelle acque locali. Questa vicenda si aggiunge a un episodio simile avvenuto a gennaio, quando un’altra persona ha perso la vita durante un’immersione. Le autorità locali hanno immediatamente adottato misure di sicurezza per evitare ulteriori incidenti.

Lo sappiamo, in queste ore più che mai: il mare può essere insidioso e dalle sue profondità possono emergere pericoli mortali. Come dimostra quest’ultima storia che arriva dall’ Australia dove un subacqueo di 38 anni è stato ucciso questa mattina da un grande squalo bianco, lungo quattro metri, che lo ha morso al largo dell’isola di Rottnest, 31 chilometri da Perth, nella parte occidentale del Paese. Lo ha riferito la polizia locale spiegando che «purtroppo, non è stato possibile rianimare l’uomo». La polizia ha quindi rivolto ai turisti un appello a prestare «maggiore attenzione». Australia, uno squalo attacco un sub al largo di Perth: per l’uomo non c’è stato scampo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura in Australia, squalo bianco di 4 metri sbrana un sub: turisti in fuga, spiagge chiuse. L’ultima tragedia solo a gennaio (video)

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