Un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo bianco mentre praticava pesca subacquea vicino a Perth, in Australia. L'incidente è avvenuto in acque vicine alla costa e il sub si trovava in attività quando è stato colpito dal grande predatore marino. Le autorità locali stanno conducendo le verifiche necessarie e hanno avviato le indagini sull’episodio. La notizia è stata confermata dalle forze di polizia che sono intervenute sul posto.

La vittima stava praticando pesca subacquea vicino a Perth, in Australia, quando è stata assalita da un grande squalo bianco. I paramedici non sono riusciti a rianimarlo. È il primo attacco mortale nel Paese da gennaio Tragedia nelle acque diRottnest Island, popolare meta turistica al largo diPerth, nell’Australia Occidentale.Un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da un grandesqualo biancomentre praticava pesca subacquea insieme a un amico. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’attacco è avvenuto poco prima delle 10 del mattino ora locale, nei pressi di unabarriera corallina. La vittima si trovava vicino a un’imbarcazione daimmersionequando sarebbe stata morsa alle gambe da uno squalo lungo circa quattro o cinque metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australia, squalo bianco attacca un sub: muore un uomo di 38 anni

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Australia, squalo bianco gioca con i pescatori

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