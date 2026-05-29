Dieci anni dopo l’approvazione della legge 1662016, che mira a ridurre lo spreco alimentare, non si registrano ancora risultati soddisfacenti. La normativa, approvata nel 2016, è stata ideata per promuovere la donazione di alimenti in eccedenza e ridurre i rifiuti. Nonostante le 120 regole previste, lo spreco alimentare rimane un problema diffuso. La legge si propone di incentivare le donazioni e semplificare le procedure, ma i dati attuali indicano che l’emergenza persiste.

Sono passati dieci anni dall’approvazione della Legge 1662016, la norma antispreco fortemente voluta dalla deputata Maria Chiara Gadda. Un decennio in cui l’Italia ha compiuto passi concreti nella giusta direzione, ma in cui il problema non è affatto risolto. Ogni anno, infatti, lungo l’intera filiera agroalimentare, nel cestino dell’immondizia finiscono risorse estremamente preziose, sia economiche che ambientali. La legge è riuscita nell’intento di di semplificare le donazioni, introdurre incentivi fiscali, chiarire la distinzione tra data di scadenza e termine minimo di conservazione. Eppure, il cibo sprecato rimane una ferita aperta e molto profonda. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spreco alimentare, perché è ancora un’emergenza (e le 120 regole per combatterlo)

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