Servizio Civile | un’opportunità per combattere lo spreco alimentare aperte le selezioni

Sono state aperte le selezioni per un progetto di servizio civile dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare. L'iniziativa mira a recuperare e riutilizzare il cibo in eccesso, trasformandolo in risorsa utile. Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare a questa esperienza che promuove un approccio più consapevole verso l'utilizzo degli alimenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto per trasformare il cibo in risorsa. Dare nuova vita al cibo in eccesso e offrire ai giovani un percorso di crescita concreta: è questo l’obiettivo del progetto di Servizio Civile Universale “Nutrire il cambiamento e ripensare lo spreco”, promosso da Banco Alimentare. L’iniziativa punta a trasformare lo spreco alimentare in una risorsa e a coinvolgere i giovani in attività sociali di grande impatto. Posti disponibili in tutta Italia. A livello nazionale saranno selezionati 50 operatori volontari tra i 18 e i 28 anni. Di questi, 10 saranno destinati alla Sicilia orientale, con 8 posti a Catania e 2 a Siracusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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