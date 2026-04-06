In Italia, circa un terzo delle uova di Pasqua acquistate vengono gettate via senza essere consumate. Questa cifra si riferisce alle uova che, dopo le festività, finiscono nella spazzatura. La giornata di Pasquetta, spesso dedicata a gite e picnic, si accompagna anche a un aumento dello spreco alimentare legato a cibo e dolci natalizi. I dati mostrano una tendenza diffusa nel Paese riguardo al consumo e alla gestione delle uova di Pasqua.

Roma, 6 aprile 2026 – Lunedì di Pasquetta: giornata di scampagnate, gite fuori porta, prime prove di tintarella. E del cibo che finisce nella spazzatura. Già, perché, saturi dell’abbondante pranzo di Pasqua e assaliti dai sensi di colpa per le troppe calorie ingurgitate, gli italiani preferiscono disfarsi del cibo avanzato – dolciumi in particolare – e destinarlo direttamente al cassonetto dell’organico. Una pessima abitudine che rischia di costare molto cara, soprattutto in tempi di shock energetico e conseguenti aumenti generalizzati dei prezzi: secondo Sima-Società italiana di medicina ambientale, lo spreco di cibi e preparazioni alimentari legate alle festività di Pasqua vale tra i 150 e i 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo spreco alimentare della uova di Pasqua: un italiano su tre le butta senza mangiarle

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Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti Un abbraccio dai vostri Daniele Badursi e Daniela Salfi facebook