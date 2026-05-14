Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si aggira attorno ai 75 punti base all'apertura del 14 maggio, lo stesso livello registrato all'inizio della settimana. Nel corso della giornata sono state collocate aste per un totale di 17,5 miliardi di euro. I rendimenti dei titoli italiani si mantengono stabili in questa fase.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è ulteriormente ridotto in apertura del 14 maggio portandosi a 75 punti base, lo stesso livello a cui aveva iniziato la settimana. I rendimenti sono però rimasti più alti, con i Btp a 10 anni benchmark, su cui si calcola il differenziale, che si mantengono al 3,84%. Nella giornata di ieri si sono concluse le aste dei Btp a medio e lungo termine, con buoni risultati per il Tesoro. Lo Stato ha incassato altri 7,5 miliardi di euro, che vanno ad aggiungersi ai 10 miliardi ricavati dall'emissione dei Bot del 12 maggio. I rendimenti si sono attestati tra il 3% e il 4%. Notizia in aggiornamento🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 75 punti, dalle aste 17,5 miliardi di euro: i rendimenti

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