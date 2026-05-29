Sport mare e inclusione | doppio appuntamento a Bagno Trentotto

A Marina di Eboli si svolgerà un doppio evento dedicato allo sport e all’inclusione sociale. La giornata coinvolgerà attività sportive e momenti di partecipazione collettiva, con particolare attenzione alle iniziative rivolte a persone con disabilità. La manifestazione si terrà presso Bagno Trentotto, coinvolgendo diverse realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è promuovere l’integrazione attraverso lo sport e favorire la partecipazione di tutti.

Marina di Eboli si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’inclusione sociale. Il prossimo martedì 2 giugno, presso Bagno Trentotto, andranno in scena gli eventi promossi da Sport Open: il “Vela Day 2026” e “Ruote Inclusive – Il vento in faccia, lo sport. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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