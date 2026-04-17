Curiosità al Bagno Trentotto di Marina di Eboli i rifiuti diventano musica sostenibile
Continua lo "Sport Open Day", il programma promosso dal Bagno Trentotto per valorizzare sport, benessere e vita all’aria aperta lungo il litorale di Marina di Eboli, sulla costa salernitana. Tra le iniziative in calendario, spicca la giornata dedicata all’ambiente in programma sabato 18 aprile.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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