Scuola Famiglia Sport doppio appuntamento a Sampierdarena e Cornigliano

Il Consorzio Pro Loco Genova APS, in collaborazione con le associazioni locali di Sampierdarena e Cornigliano, organizza due eventi intitolati “Scuola, Famiglia, Sport”. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location di Sampierdarena e Cornigliano e prevedono incontri dedicati all’importanza dello sport nell’ambito educativo. L’iniziativa mira a coinvolgere genitori, insegnanti e rappresentanti delle comunità locali.

L’evento si articolerà in due appuntamenti pubblici, in programma venerdì 27 marzo, con l’obiettivo di coinvolgere istituzioni, docenti, studenti, famiglie e realtà associative in un momento di confronto e condivisione. Ore 14:30 – Villa Durazzo Bombrini (Cornigliano)Momento centrale degli incontri sarà l’intervento del Dott. Fabio Caiazzo, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A., che approfondirà il valore dello sport nei percorsi educativi e il ruolo delle istituzioni nel favorire sinergie tra scuola e famiglie. Accanto a lui interverranno:Dott.ssa Viviana Federici di Martorana, psicopedagogista e docente formatore nazionaleDott. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Scuola, Famiglia, Sport”, doppio appuntamento a Sampierdarena e Cornigliano Articoli correlati "Malëtt i sood!", doppio appuntamento con la Compagnia teatrale della Famiglia PiasinteinaC'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9)... Famiglia del bosco, l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli: “Inserimento scolastico urgente”. C’è una scuola vicino alla casa famigliaMentre l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno, per tre bambini ospitati in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti, l’orizzonte... Tutti gli aggiornamenti su Scuola Famiglia Sport doppio... Discussioni sull' argomento Scuola, Famiglia, Sport: una grande alleanza educativa per le nuove generazioni, doppio appuntamento a Genova il 27 marzo; Carpi, giovani nuotatori verso i campionati nazionali: sport e scuola vincono insieme. Scuola, famiglia, sport: il 27 marzo a Sampierdarena e Cornigliano una giornata di incontriScuola, famiglia, sport: il 27 marzo a Sampierdarena e Cornigliano una giornata di incontri ... msn.com Scuola, Famiglia, Sport: una grande alleanza educativa per le nuove generazioni, doppio appuntamento a Genova il 27 marzoIl Consorzio Pro Loco Genova APS, in collaborazione con le Pro Loco Sampierdarena San Teodoro e Cornigliano Ligure, promuove l’iniziativa Scuola, Famiglia, Sport: una grande alleanza educativa per le ... lavocedigenova.it Ho avuto l’onore di illustrare il Metodo Educativo Still I Rise a un evento targato Bocconi e Corriere della Sera. In un mondo controllato da poteri antidemocratici, la Scuola non può più permettersi di dispensare solo nozioni. Deve insegnare la leadership come - facebook.com facebook Un quesito inviato a Orizzonte Scuola riporta l’attenzione su un nodo ancora irrisolto per il personale ATA: il rapporto tra mobilità interprovinciale e attribuzione delle posizioni economiche non ancora definite. x.com