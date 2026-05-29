È stata annunciata una novità nel bike park dell’Amiata: ora i ciclisti possono usare anche lo skilift per salire sui sentieri. La modifica permette di combinare sport e turismo in modo più agevole, offrendo un’esperienza di riding diversa e più accessibile. La novità mira a facilitare l’accesso alle piste e ampliare le possibilità di fruizione del territorio. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali modifiche alle strutture o alle tariffe.

Una novità destinata a cambiare il modo di vivere il bike park e più in generale l’esperienza del riding sull’Amiata. La stagione 2026 dell’ Amiata Freeride Bike Resort si apre infatti con l’attivazione del nuovo skilift dedicato al trasporto delle biciclette, il primo impianto di questo tipo in Italia pensato e riqualificato specificamente per le esigenze dei biker. Una svolta importante per il movimento mountain bike che consentirà ai rider di ridurre i tempi di attesa. Il progetto nasce da un percorso iniziato oltre quattro anni fa e rappresenta uno degli investimenti più significativi realizzati negli ultimi anni sul Monte Amiata in ambito outdoor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e turismo. In bici sui sentieri anche con lo skilift

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The only ski lift in Texas isn't for skiing [Spider Mountain]

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