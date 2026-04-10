L’assessora al Turismo ha annunciato che sempre più visitatori scelgono di esplorare i sentieri e di pedalare in bicicletta. Con l’approssimarsi di un nuovo Vinitaly, la Regione si prepara a presentare la propria offerta enoturistica. Il motto scelto per l’evento è “Vieni via con me”, che sarà visibile all’esterno del Padiglione 1. La promozione mira a invitare il pubblico a scoprire le eccellenze locali.

Assessora al Turismo Roberta Frisoni, un nuovo Vinitaly è alle porte: come si racconterà la Regione dal punto di vista enoturistico? "Innanzitutto con un invito alla. scoperta: ’Vieni via con me’ è il claim all’esterno del Padiglione 1. E da scoprire c’è tanto: vino e cibo sono trasversali a tutta l’offerta di vacanza della nostra Regione, che si parli di arte e cultura, vacanza attiva, Motor Valley, Riviera romagnola, o ancora borghi ed entroterra. Saremo, per la prima volta, al padiglione 1 con le nostre Destinazioni Turistiche e le loro proposte che invitano a scoprire l’ Emilia-Romagna in sella ad una bici, o camminando lungo i 22 Cammini per Viandanti e Pellegrini del Circuito regionale, oppure imparando da una ’Marietta’ di Casa Artusi a fare la piadina o a tirare la sfoglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roberta Frisoni: "Sui sentieri o in bici: sempre più visitatori"

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