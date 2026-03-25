A Porto Santo Stefano si svolgerà domenica 29 marzo la diciannovesima edizione della Granfondo dell’Argentario, una gara di mountain bike che attira appassionati da diverse regioni. L’evento coinvolge percorsi tecnici e offre viste panoramiche sul promontorio, coinvolgendo sia gli aspetti sportivi che quelli turistici della zona. La manifestazione rappresenta un momento di attenzione per il territorio e gli appassionati di mountain bike.

MONTE ARGENTARIO Porto Santo Stefano si prepara a vivere la diciannovesima " Granfondo dell’Argentario ", domenica 29 marzo torna sul territorio la grande Mtb. Si tratta di uno di quegli appuntamenti sportivi dal grande sapore turistico, che in ogni appuntamento regala grande spettacolo e un promontorio "da tutto esaurito". La partenza è fissata per domenica 29 alle 9.30 dal Lungomare dei Navigatori, nel cuore del paese, pronta ad accogliere centinaia di biker provenienti da tutta la Toscana e dal Centro Italia. L’evento, organizzato dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario, è valido per il Circuito Mtb Maremma Tosco Laziale e per la Coppa Toscana Mtb, confermandosi come una delle prove di riferimento del calendario off-road. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e turismo sul Promontorio. Torna la ’mitica’ Gran Fondo. Sentieri tecnici e panorami da sogno

Articoli correlati

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film del 2023 diretto da...

Gran Turismo è la storia vera di un sogno che sembrava impossibile. Nel cast del film stasera in tv, con Orlando Bloom c'è anche un'ex Spice GirlTutti i genitori che hanno visto i figli passare ore e ore davanti ai videogiochi almeno una volta hanno detto: «Ma perché sprechi così tanto tempo?».

Approfondimenti e contenuti su Gran Fondo

Discussioni sull' argomento Sport e turismo sul Promontorio. Torna la ’mitica’ Gran Fondo. Sentieri tecnici e panorami da sogno; Granfondo Torino 2026, sport e turismo per la città; Cannondale MTB Tour Toscana domenica a Pieve Santo Stefano; Tra i filari dell’Unesco: tutto pronto per la Granfondo Pedalanghe Mtb.

Sport e turismo sul Promontorio. Torna la ’mitica’ Gran Fondo. Sentieri tecnici e panorami da sognoMONTE ARGENTARIO Porto Santo Stefano si prepara a vivere la diciannovesima Granfondo dell’Argentario , domenica 29 marzo torna sul territorio la grande Mtb. Si tratta di uno di quegli appuntamenti ... lanazione.it

! Domenica 29 marzo la prima tappa del Pedalatium le Gran Fondo del Lazio è pronta a dar fuoco alle polveri. Stiamo parlando della Gran Fondo di Fara in Sabina che a P - facebook.com facebook