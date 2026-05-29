sport da combattimento sette titoli italiani per il fighters team a san marino e due ori in world cup

Nel weekend del 23-24 maggio, i membri del Fighters Team di Ferrara hanno ottenuto sette titoli italiani e quattro medaglie in totale alla competizione Iaksa di San Marino. La squadra ha conquistato due ori e due argenti nella World Cup, aggiungendo al loro bottino complessivo. I risultati riflettono la partecipazione di atleti del team in diverse categorie di sport da combattimento. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie regioni.

Due ori e due argenti in World Cup, più sette titoli italiani. Questo il bottino che i ragazzi del Fighters Team di Ferrara hanno saputo conquistare nell’appuntamento Iaksa di San Marino dello scorso 23-24 maggio. Soddisfazioni che per i maestri NiKi Riccardi, Alessandro Chiari, Fabio Bonzagni e Bogdan Rukavets confermano in maniera inequivocabile la bontà del loro lavoro protrattosi lungo la stagione, anche in veste femminile. È giusto e doveroso quindi, aprire le danze sul nostro immaginario tatami partendo proprio dall’angolo in rosa, con il doppio titolo italiano di Giulia Fabbri nella specialità Muay Thai Light e K1 Light categoria 45 Kg, seguita da Maestro Niki Riccardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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