Spiritelli rossi osservati nel cielo della Campania Ing Minichini | È la prima volta che vediamo gli sprite qui
Nel cielo della Campania sono stati osservati per la prima volta gli sprite, fenomeno ottico noto come spiritelli rossi. È la prima volta che questo evento viene documentato nella regione. L’osservazione è stata confermata da esperti, che hanno ripreso il fenomeno durante una serata. Nessun altro avvistamento simile era stato registrato in precedenza nella zona. Il fenomeno si è verificato in condizioni atmosferiche particolari, senza coinvolgimento di eventi meteorologici estremi.
Per la prima volta è stato documentato lo spettacolare fenomeno ottico degli spiritelli rossi o sprite nel cielo della Campania. A confermarlo l'ingegnere aerospaziale Raffaele Minichini. Le immagini e la spiegazione dell'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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