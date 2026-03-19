I punti rossi nello spazio profondo sono un mistero | È la prima volta che non capiamo l'aspetto di un oggetto

Nel 2022, grazie al Telescopio Spaziale James Webb, sono stati individuati nel cielo punti rossi di dimensioni ridotte. Questi oggetti rappresentano un mistero per gli scienziati, poiché si tratta della prima volta che si osservano e si cerca di comprenderne la natura. Finora, nessuna spiegazione chiara è stata trovata riguardo alla loro origine o composizione.

Scoperti per la prima volta nel 2022 grazie al Telescopio Spaziale James Webb, i piccoli punti rossi (little red dot) sono un vero e proprio enigma astrofisico. Questi strani oggetti risultano abbondanti nell'Universo primordiale e potrebbero essere la chiave per comprendere i buchi neri supermassicci nel cuore delle galassie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mistero nello spazio: cosa sono i "piccoli puntini rossi". L'ipotesi delle stelle-buco neroRoma, 18 marzo 2026 – A quattro anni dall’inizio della sua missione, il telescopio spaziale James Webb si trova davanti a quello che sembra un vero e... Leggi anche: Misurata per la prima volta la massa di un pianeta orfano che vaga solitario nello spazio Approfondimenti e contenuti su punti rossi Temi più discussi: Il mistero dei puntini rossi ripresi dal James Webb Telescope della NASA; Serie A, Genoa-Roma 2-1: Vitinha fa esultare De Rossi contro i giallorossi; Il telescopio James Webb rileva punti rossi che potrebbero essere le prime stelle dell’universo; Referendum, i libri a favore del Sì e quelli a favore del No. Misteriosi punti rossi nello spazio: la teoria delle stelle buco neroIl telescopio spaziale James Webb ha intercettato un fenomeno inatteso: una miriade di punti rossi luminosi. Questi corpi celesti hanno spinto gli scienziati a riconsiderare le teorie sull’universo ... 105.net Piccoli punti rossiI piccoli punti rossi osservati nell’universo primordiale non sono giovani galassie ricche di stelle come era stato ipotizzato, ma buchi neri supermassicci in rapida crescita. Individuati nel 2022 dal ... internazionale.it Genoa-Udinese: match point salvezza al Ferraris. Le possibili scelte di Daniele De Rossi La matematica è ancora lontana, ma le squadre in lotta per la salvezza stanno andando molto piano, ecco perché i tre punti contro l'Udinese sono vitali. Malinovskyi preo - facebook.com facebook De Rossi ferma Gasp: 3 punti pesanti, decisivi #Messias (rigore) e #Vitinha. Alla Roma non basta #Ndicka x.com