Giuseppe Giofré saluta l'ultima volta nonno Stidda | La stella più luminosa che il cielo possa custodire

Un uomo ha espresso il suo addio definitivo a un familiare molto importante, definendolo come “la stella più luminosa che il cielo possa custodire”. Questa persona ha anche scritto un libro dedicato a questa figura, che ha ricoperto un ruolo significativo nella sua vita. La scomparsa ha suscitato emozioni e ricordi legati a momenti condivisi con il defunto.

Giuseppe Giofré saluta per l'ultima volta nonno Stidda, una figura per lui fondamentale, a cui ha dedicato anche il suo libro. Sui social condivide un video scrivendo: "Nel mio cuore sei ancora qui".🔗 Leggi su Fanpage.it

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