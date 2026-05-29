Spider-Noir la recensione | da grandi poteri derivano grandi indagini
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una banca ieri mattina. Secondo la polizia, l’individuo si è presentato armato e ha minacciato il personale, ma è stato immobilizzato dai presenti e consegnato alle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. L’arrestato è stato condotto in commissariato per le procedure di rito. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.
Tra gli elementi più apprezzati di Spider-Man – Un nuovo universo, il lungometraggio animato che introduceva il personaggio di Miles Morales e il concetto dello Spider-Verse (il Multiverso ma interamente incentrato sulle varianti di Peter Parker e del suo alter ego), c’era Spider-Man Noir, una figura basata sugli investigatori privati dei film degli anni Trenta e Quaranta, con tanto di omaggio vocale a James Cagney, Humphrey Bogart e Edward G. Robinson nella performance di Nicolas Cage, che gli prestava la voce in inglese (mentre in italiano era Pasquale Anselmo, doppiatore principale di Cage da The Rock in poi). Non sorprende, quindi, che... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)
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