Spider-Noir la recensione | da grandi poteri derivano grandi indagini

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare una banca ieri mattina. Secondo la polizia, l’individuo si è presentato armato e ha minacciato il personale, ma è stato immobilizzato dai presenti e consegnato alle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. L’arrestato è stato condotto in commissariato per le procedure di rito. Le autorità stanno ancora indagando sui dettagli dell’accaduto.