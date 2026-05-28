Da maggio è disponibile su Prime Video la serie Spider-Noir, composta da otto episodi. La produzione è firmata dai creatori di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord e Chris Miller. La serie segue le avventure di un personaggio ispirato al mondo di Spider-Man, con Nicolas Cage nel ruolo principale. La narrazione si concentra su un universo parallelo, con un tono più cupo rispetto alle versioni tradizionali del personaggio.

Dal 26 maggio scorso è fruibile in streaming Spider-Noir, una serie Prime Video in otto episodi prodotta dai visionari Phil Lord e Chris Miller (già creatori dell’universo animato dello Spider-Verse). Guidata dagli showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, la serie si distacca completamente dalle logiche del Multiverso per gettarsi a capofitto in un genere poliziesco crudo e irriverente dai connotati fortemente noir. Questa la recensione di Universal Movies. Lo diciamo subito, il vero motore del progetto è il cast principale: nei panni del tormentato protagonista Ben Reilly troviamo un superbo Nicolas Cage, affiancato da un monumentale Brendan Gleeson nel ruolo del boss Silvermane, e dall’affascinante attrice di origini cinesi Li Jun Li in quelli della cantante da club Cat Hardy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Spider-Noir: Recensione della serie su Prime Video con un superbo Nicolas Cage

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Spider Noir REVIEW - NO SPOILERS - 2026 Nicolas Cage

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