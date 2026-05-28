Spider-Noir | Recensione della serie su Prime Video con un superbo Nicolas Cage

Da universalmovies.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da maggio è disponibile su Prime Video la serie Spider-Noir, composta da otto episodi. La produzione è firmata dai creatori di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord e Chris Miller. La serie segue le avventure di un personaggio ispirato al mondo di Spider-Man, con Nicolas Cage nel ruolo principale. La narrazione si concentra su un universo parallelo, con un tono più cupo rispetto alle versioni tradizionali del personaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 26 maggio scorso è fruibile in streaming Spider-Noir, una serie Prime Video in otto episodi prodotta dai visionari Phil Lord e Chris Miller (già creatori dell’universo animato dello Spider-Verse). Guidata dagli showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, la serie si distacca completamente dalle logiche del Multiverso per gettarsi a capofitto in un genere poliziesco crudo e irriverente dai connotati fortemente noir. Questa la recensione di Universal Movies. Lo diciamo subito, il vero motore del progetto è il cast principale: nei panni del tormentato protagonista Ben Reilly troviamo un superbo Nicolas Cage, affiancato da un monumentale Brendan Gleeson nel ruolo del boss Silvermane, e dall’affascinante attrice di origini cinesi Li Jun Li in quelli della cantante da club Cat Hardy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

spider noir recensione della serie su prime video con un superbo nicolas cage
© Universalmovies.it - Spider-Noir: Recensione della serie su Prime Video con un superbo Nicolas Cage
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spider Noir REVIEW - NO SPOILERS - 2026 Nicolas Cage

Video Spider Noir REVIEW - NO SPOILERS - 2026 Nicolas Cage

Notizie e thread social correlati

Spider-Noir: la serie Marvel con Nicolas Cage si svela nei due trailer finali di Prime VideoSu Prime Video sono stati pubblicati due trailer finali di Spider-Noir, la serie live-action dedicata a una delle versioni alternative di Spider-Man.

Spider-Noir su Prime Video: Nicolas Cage è l’Uomo Ragno degli anni trentaIl 27 maggio 2026 arriva su Prime Video la serie live-action Spider-Noir, con tutti e otto gli episodi disponibili contemporaneamente.

Temi più discussi: Spider-Noir, recensione senza spoiler della serie con Nicolas Cage; Spider-Noir, recensione: una serie elegante che (ri)chiede un certo sforzo; Spider-Noir – L’Uomo dietro la maschera di kevlar; Spider-Noir recensione: Nicolas Cage trascina Spider-Man dentro un noir pulp affascinante ma irregolare.

spider noir spider noir recensione dellaSpider-Noir su Prime Video, la recensione: Nicolas Cage eroe stanco di una serie tv affascinanteSpider-Noir su Prime Video, la recensione della serie tv con Nicolas Cage, un prodotto raffinato e insolito che affascina ma senza spiccare ... dituttounpop.it

Spider-Noir, recensione: una serie elegante che (ri)chiede un certo sforzoGirata sia a colori che in bianco e nero - consigliato il croma black & white, ma la scelta spetta allo spettatore, su Prime Video ci sono entrambe le versioni - Spider-Noir è una rivisitazione della ... movieplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web