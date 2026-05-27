Spider-Noir recensione | una serie elegante che richiede un certo sforzo

La serie Spider-Noir, ambientata negli anni '30, si distingue per uno stile elegante e richiede un certo sforzo da parte dello spettatore. Sviluppata da Oren Uziel, la produzione si discosta dall’universo Marvel Cinematic Universe, riprendendo elementi dei noir e del pulp di quell’epoca. La narrazione si concentra su un personaggio di grande impatto, con un’estetica che richiama le atmosfere degli anni Trenta. La serie combina uno stile visivo curato con una trama che invita alla riflessione.

Scollegato (o meglio dire alternativo) all'universo dell'MCU, la serie sviluppata da Oren Uziel rivede i noir e i pulp degli anni '30, amalgamando un personaggio di grande impatto. Se, a volte, si sfiora il compassato, Nicolas Cage si conferma assoluto game changer. Bulli, pupe, gangster e ragnatele. In un'epoca di visioni bulimiche e fin troppo accavallate, nella quale la velocità sembra la regola aurea, serie come Spider-Noir sono una sorta di rarità. Una visione completamente all'opposto, che punta a una narrazione ragionata, quasi rarefatta ma, intendiamoci, di ottima finitura. Lo showrunner Oren Uziel non ha certo timore a pretendere qualcosa in più dal pubblico, omaggiando direttamente e indirettamente l'immaginario hard-boiled anni '30 e '40, tra cinema e letteratura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Spider-Noir Review: The Perfect Spider-Man Spinoff

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