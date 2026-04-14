Spider-Man | Brand New Day spezzerà il cuore ai fan quanto al Peter Parker di Tom Holland

Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha suscitato molte reazioni tra i fan, che hanno immediatamente notato alcune differenze rispetto alle precedenti interpretazioni del personaggio. L'immagine di Peter Parker interpretato da Tom Holland mostra cambiamenti rispetto alle versioni passate, alimentando discussioni e aspettative sulla trama del nuovo film. La scena introduttiva ha già generato attenzione e curiosità tra gli appassionati di lunga data.

Hai fan era bastato uno sguardo veloce al primo trailer di Spider-Man: Brand New Day per capire che questo ultimo capitolo della storia del supereroe Marvel sarebbe stato un film commovente, con un Peter Parker che si ritrova solo al mondo, dopo averlo salvato pagando l'amaro prezzo di svanire dai ricordi di tutti. Ora, a un evento CinemaCon tenutosi i giorni scorsi negli Stati Uniti, è apparsa una nuova clip dal contenuto difficile da digerire per il protagonista quanto per i suo pubblico. Naturalmente, come racconta Variety, vede in scena Peter che scopre nel peggiore dei modi che la sua MJ ha un nuovo fidanzato. Parker incontra prima Ned in un negozio, ma il suo migliore amico non lo riconosce.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Spider-Man: Brand New Day spezzerà il cuore ai fan quanto al Peter Parker di Tom Holland Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan)L'interprete di Peter Parker ha annunciato che il primo trailer del nuovo film debutterà domani grazie a un coinvolgimento mai visto prima dei fan... Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer è imminente: Tom Holland celebra i fan e trapelano le prime clip