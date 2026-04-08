L’attore che interpreta il protagonista nei nuovi film di Spider-Man ha annunciato che le riprese supplementari porteranno elementi di umorismo alla pellicola. Ha fornito alcune indicazioni sullo stato delle riprese e sulle modifiche che verranno apportate al progetto, senza entrare nei dettagli della trama o delle scelte narrative. La produzione prosegue in vista dell’uscita ufficiale, prevista nei prossimi mesi.

L'interprete dell'eroico Peter Parker ha condiviso un aggiornamento e qualche anticipazione sul film della Sony tratto dai fumetti Marvel. Tom Holland ha ripreso il ruolo di Peter Parker nel film Spider-Man: Brand New Day e, in una nuova intervista, ha condiviso qualche anticipazione sull'atteso ritorno dell'eroe Marvel. L'attore ha infatti svelato il motivo per cui si è deciso di realizzare delle riprese aggiuntive, lodando tuttavia il lavoro compiuto sul set dal cast e dalla troupe. Il motivo delle riprese aggiuntive della nuova avventura di Peter Parlando di Spider-Man: Brand New Day, il protagonista Tom Holland ha dichiarato: "Posso dire con certezza che non abbiamo bisogno delle cose che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Le riprese aggiuntive aggiungeranno umorismo"

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Quella volta che Spider-Man salvò la Pasqua, sconfiggendo un Coniglio Pasquale malvagio che voleva rubare le uova dei bambini. Nei commenti: - facebook.com facebook

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