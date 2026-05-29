Special Olympics | il trionfo di Alessio Pensorosi a Lignano

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Lignano, Alessio Pensorosi ha vinto una medaglia d'oro alle Special Olympics. La competizione ha visto anche la vittoria della squadra della New Real Rieti nella finale. I dettagli sulle prestazioni degli altri atleti e sulla modalità di vittoria della squadra non sono stati specificati. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che si sono confrontati in varie discipline.

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? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato l'oro a Lignano?. Come ha fatto la New Real Rieti a vincere la finale?. Quale ruolo ha avuto la Ministra Locatelli durante la cerimonia?. Perché questo successo sportivo cambierà la percezione sociale a Rieti?.? In Breve Alessio Pensorosi vince oro nei 25 metri rana e argento nella staffetta mista.. La New Real Rieti batte Millesport Cagliari vincendo l'oro nel calcio a cinque.. Diego Fasciolo ottiene l'oro e Francesco Tulli l'argento nei percorsi di abilità.. La delegazione reatina ha competuto tra 3.000 atleti e 190 diverse delegazioni.. Alessio Pensorosi conquista l’oro nei 25 metri rana a Lignano Sabbiadoro, guidando una delegazione reatina che ha trasformato i Giochi Nazionali Special Olympics in un trionfo di medaglie e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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