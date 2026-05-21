Special Olympics al via a Lignano i volontari | Costruiamo l' inclusione sul campo

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lignano sono iniziati i Giochi Nazionali Estivi 2026 di Special Olympics, con la partecipazione di circa 3.000 atleti impegnati in 22 discipline diverse. La manifestazione coinvolge anche un gruppo di volontari che si occupano dell’organizzazione e dell’assistenza. Le competizioni si svolgono in diverse aree della città, mentre gli atleti si preparano ad affrontare le gare in un clima di collaborazione e inclusione. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione delle competenze sportive di persone con disabilità.

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Iniziano ufficialmente, con la cerimonia d’apertura allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, i Giochi Nazionali Estivi 2026 di Special Olympics, in programma fino a domenica 24 maggio. Si disputeranno fra Lignano, Portogruaro e Bibione, coinvolgendo 3 mila atleti provenienti da tutta Italia accompagnati da 650 tecnici, migliaia di persone tra familiari, staff, personale medico e delegati. 22 le discipline sportive in gara: atletica, badminton, bowling, bocce, calcio, canottaggio, danza sportiva, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, golf, indoor rowing, judo, karate, nuoto, nuoto acque libere, pallacanestro, pallavolo, rugby, tennis, tennis tavolo e, come prova lo sport, orienteering. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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