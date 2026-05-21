Special Olympics al via a Lignano i volontari | Costruiamo l' inclusione sul campo

A Lignano sono iniziati i Giochi Nazionali Estivi 2026 di Special Olympics, con la partecipazione di circa 3.000 atleti impegnati in 22 discipline diverse. La manifestazione coinvolge anche un gruppo di volontari che si occupano dell’organizzazione e dell’assistenza. Le competizioni si svolgono in diverse aree della città, mentre gli atleti si preparano ad affrontare le gare in un clima di collaborazione e inclusione. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione delle competenze sportive di persone con disabilità.

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