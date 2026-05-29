Spazio razzo di Blue Origin di Jeff Bezos esplode sulla rampa di lancio

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test sulla rampa di lancio, mentre si preparava per il lancio verso l’orbita terrestre bassa con un carico di satelliti.

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Roma, 29 maggio 2026 – Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. “Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno”, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X, aggiungendo che “tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”. Un video dell'incidente mostra del fumo che fuoriesce da sotto il razzo prima che questo esploda completamente in un'enorme palla di fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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