Una tragedia si è consumata nell’Astigiano, dove un uomo ha ucciso con un’arma da taglio la ex moglie e il suo nuovo compagno, per poi togliersi la vita. L’episodio è avvenuto nella giornata di oggi, senza che siano stati resi noti i motivi o altri dettagli sull’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i rilievi del caso.

Asti, 18 aprile 2026 - Ha ucciso a roncolate la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato. È successo a Cossombrato, nell’Astigiano. L'uomo, Astrit Koni di 57 anni, lavorava come giardiniere del castello del paese. E proprio qui si è tolto la vita, lanciandosi dalla torre medievale a cui aveva accesso dal momento che aveva le chiavi. L’uomo era di origine albanese come le due vittime, i cui corpi sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un fosso a poca distanza l'uno dall'altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui – a quanto si è appreso – si occupavano. Adare l'allarme il fratello della donna, preoccupato poiché non aveva notizie della sorella.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uccide la ex e il nuovo compagno a roncolate, poi si toglie la vita: tragedia nell’Astigiano

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