Tragedia in casa | papà uccide il figlio di 3 anni poi si toglie la vita

Un episodio tragico si è verificato in una residenza di Holmesville Township, nel Minnesota, dove un uomo ha ucciso il proprio figlio di tre anni e successivamente si è tolto la vita. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto. La comunità locale è rimasta sconvolta dall’accaduto, che ha portato alla scoperta di questa doppia tragedia familiare.

Una tragedia familiare ha scosso la comunità di Holmesville Township, nello stato del Minnesota, dove un episodio drammatico ha trasformato una casa in teatro di una vicenda difficile da comprendere. Tutto è emerso il 30 marzo scorso, quando il fratello del 45enne, insospettito dalla sua assenza al lavoro, ha deciso di recarsi presso l’abitazione per verificare che fosse tutto a posto. Una volta entrato, si è trovato davanti a una scena devastante: l’uomo, Gene Bartnes, era già privo di vita, colpito da un’arma da fuoco. L’arrivo delle autorità ha portato alla scoperta ancora più drammatica del corpo del figlio di appena tre anni, Koltyn, anch’egli ucciso da un colpo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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