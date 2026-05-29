Il Manchester City ha ritirato la candidatura di Bernardo Silva, complicando il trasferimento. La trattativa per Alisson si è raffreddata, con i club che non hanno ancora trovato un accordo. Vlahovic resta in bilico, senza sviluppi concreti. La gestione delle trattative sta creando tensioni e si parla di un incontro tra i dirigenti e il presidente. La situazione di mercato della squadra appare in stallo, con nessuna operazione conclusa e molte trattative in fase di stallo.

Fuori uno, quasi due. E il terzo nome in cima alla lista dei desideri resta un grande punto interrogativo. L’umore di Luciano Spalletti è più nero che bianco, direttamente proporzionale alle cattive notizie che sta ricevendo in questi giorni. Dietro la rabbia, le tensioni e le liti post derby con l’ad Damien Comolli, c’è anche un mix di frustrazione e delusione per come è finito il campionato e per come è iniziato il mercato. Semaforo rosso per il sogno Bernardo Silva, lo svincolato di lusso del Manchester City che avrebbe dovuto prendere in mano la Signora col suo carisma. Arancione per Alisson, il portiere esperto scelto per guidare il nuovo ciclo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il mercato è già in crisi: Bernardo Silva sfuma, Alisson si complica e Vlahovic resta un giallo

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