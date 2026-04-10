Juve da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva | ecco la lista mercato di Spalletti

Le voci di mercato coinvolgono diversi giocatori, tra cui un portiere brasiliano, un difensore italiano e un centrocampista portoghese. La società sta valutando acquisti e cessioni, con un occhio a modificare la rosa rispetto alle stagioni precedenti. Le trattative sono in corso e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le liste di nomi circolano tra gli addetti ai lavori.

Elkann chiama, Spalletti risponde. Per riportare la Juve al successo, però, servono degli innesti mirati, con un lavoro in controtendenza rispetto alle ultime sessioni di mercato. Gli uomini della Continassa l'estate prossima dovranno aggiungere esperienza e qualità, pur dovendo fare i conti con un budget ridotto: l'accesso alla Champions League, ovviamente, sarà fondamentale per incrementare le risorse a disposizione. I confronti fra l'allenatore e i dirigenti sono continui, esiste pure una lista di Spalletti: indiscrezioni a parte, ancora prima di entrare nel vivo delle trattative è già evidente con quali intenzioni si avvicini il club al prossimo mercato estivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti Mercato Inter, Marotta stila la lista dei desideri: da Tonali a Ederson, passando per Bernardo Silva e…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Niccolò Ceccarini parla delle mosse nerazzurro nel suo consueto editoriale di Tmw: le sue parole L’Inter sta... Calciomercato Juve: da Alisson a Bernardo Silva, il punto sulle trattative. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e i nomi sul taccuino di Comolli sono diversi. Temi più discussi: Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di Spalletti; Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; L'addio di David e non solo: pronti tagli per oltre 25 milioni per arrivare a Bernardo Silva, il piano della Juventus. Juve, da Alisson a Calafiori e Bernardo Silva: ecco la lista mercato di SpallettiGli uomini della Continassa preparano un mercato diverso dalle ultime sessioni: si punterà su innesti d'esperienza per alzare subito il livello della squadra ... msn.com Juve scatenata sugli over 30Juventus scatenata sul mercato: da Alisson a Bernardo Silva, tutti i nomi per Spalletti L’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti segna una svolta per il mercato ... tuttojuve.com Il possibile undici della Juventus di Luciano Spalletti in caso di arrivo dei principali obiettivi di calciomercato: Alisson in porta, Bernardo Silva e Kolo Muani. Vi piace - facebook.com facebook La mia chiacchierata con Ruben #Olivera, ex centrocampista #Juve dal 2004 al 2007: " #Nunez attaccante ideale, #Araujo e #Ugarte non ti lascerebbero mai a piedi. Bernardo #Silva Gli dico perché scegliere la #Juventus" x.com