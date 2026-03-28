Rinnovo Spalletti tutto pronto per la fumata bianca | scadenza e ingaggio i dettagli del nuovo accordo col tecnico

Da juventusnews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto un accordo tra la società e l’allenatore per il rinnovo del contratto. La proposta prevede una scadenza a una data specifica e un ingaggio stabilito in modo dettagliato. La firma del nuovo contratto è attesa a breve, con tutte le parti che hanno dato il loro consenso formale. La comunicazione ufficiale dovrebbe essere resa nota nelle prossime ore.

Rinnovo Spalletti Juve, svelati i dettagli cruciali della proposta messa sul tavolo dalla società per prolungare la permanenza del mister. La  Juventus  ha deciso di blindare la propria guida tecnica in vista delle  prossime importanti stagioni. Secondo le  ultimissime indiscrezioni di mercato  rivelate da  Nicolò Schira, il futuro di  Luciano Spalletti  è sempre più a  tinte bianconere. Il suo attuale  contratto  andrà in  naturale scadenza a giugno, ma  la dirigenza  ha già mosso i  passi decisivi per evitare qualsiasi sorpresa. L’obiettivo primario del club è garantire un’ assoluta continuità  all’ottimo progetto, premiando il  grande lavoro svolto  dall’allenatore per preparare la formazione a scendere in  campo  e dominare il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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