Rinnovo Spalletti tutto pronto per la fumata bianca | scadenza e ingaggio i dettagli del nuovo accordo col tecnico

È stato raggiunto un accordo tra la società e l’allenatore per il rinnovo del contratto. La proposta prevede una scadenza a una data specifica e un ingaggio stabilito in modo dettagliato. La firma del nuovo contratto è attesa a breve, con tutte le parti che hanno dato il loro consenso formale. La comunicazione ufficiale dovrebbe essere resa nota nelle prossime ore.

Rinnovo Spalletti Juve, svelati i dettagli cruciali della proposta messa sul tavolo dalla società per prolungare la permanenza del mister. La Juventus ha deciso di blindare la propria guida tecnica in vista delle prossime importanti stagioni. Secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato rivelate da Nicolò Schira, il futuro di Luciano Spalletti è sempre più a tinte bianconere. Il suo attuale contratto andrà in naturale scadenza a giugno, ma la dirigenza ha già mosso i passi decisivi per evitare qualsiasi sorpresa. L’obiettivo primario del club è garantire un’ assoluta continuità all’ottimo progetto, premiando il grande lavoro svolto dall’allenatore per preparare la formazione a scendere in campo e dominare il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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