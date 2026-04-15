Evenepoel sicuro il ciclismo italiano ha trovato un leader | Giulio Pellizzari ha un grande futuro

Remco Evenepoel, attuale capitano della squadra Red Bull Bora hansgrohe, ha espresso fiducia nelle capacità di Giulio Pellizzari, definendolo uno dei ciclisti italiani più promettenti. Pellizzari, giovane talento nel team, viene considerato da Evenepoel vicino a raggiungere importanti obiettivi come la vittoria di un grande giro. La squadra ha puntato molto su di lui per il futuro, e le sue prestazioni sono state monitorate con attenzione.

Il neo capitano della Red Bull Bora hansgrohe, Remco Evenepoel ha elogiato Giulio Pellizzari, suo compagno di squadra e tra i migliori ciclisti italiani di prospettiva: "Da qui a vincere un Giro d'Italia gli manca poco. Ha un gran futuro davanti a sé" ha assicurato il campione belga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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