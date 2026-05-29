La moglie, il fratello e un ex presidente del governo sono sotto indagine giudiziaria. La Guardia Civil ha perquisito il Partito Socialista Operaio Spagnolo mentre il premier si è presentato in Parlamento per respingere le accuse. La destra politica ha intensificato le critiche, ma il primo ministro ha escluso un voto anticipato. La situazione si svolge nel contesto di un crescente assedio giudiziario e politico.

Sánchez nella tempesta. Mentre in Spagna la destra attacca e la Guardia Civil perquisisce il PSOE, il premier si difende in Parlamento ed esclude il voto anticipato Periodo nero per il primo ministro spagnoloPedro Sánchez.Il ministro dei Trasporti,Óscar Puente, ritiene che si stia cercando di abbattere l’esecutivo tramite “unamanovra orchestrata, non nelle urne ma con metodi non democratici“, con un chiaro riferimento alleinchieste giudiziariein corso che coinvolgono ilfratelloe lamogliedel premier, oltre all’ex procuratore generale dello Statoe all’ex premier socialistaJosé Luis Rodríguez Zapatero. Per rendere conto di questa delicata situazione politica e giudiziaria, Sánchez ha chiesto di comparire ieri alCongresso dei deputati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna, assedio giudiziario a Sánchez: sotto indagine moglie, fratello e predecessore Zapatero

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