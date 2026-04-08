Spagna | tempesta giudiziaria su Sánchez tra tangenti e familiari

A Madrid, questa settimana, si sono svolti numerosi procedimenti giudiziari coinvolgendo esponenti dei principali partiti politici. Le indagini riguardano questioni di corruzione, tangenti e l’eventuale coinvolgimento di familiari di alcuni politici. Le attività giudiziarie si sono concentrate sui procedimenti contro membri di partiti di maggioranza e opposizione, generando un intenso dibattito pubblico e un’attenzione mediatica significativa. La situazione ha portato alla luce nuove accuse e interrogatori ufficiali.

A Madrid, questa settimana, i tribunali sono diventati il centro di una tempesta politica che travolge sia il Partito Socialista degli Operai Spagnoli (PSOE) che il Partito Popolare (PP). Due processi per corruzione si aprono proprio mentre gli elettori dell’Andalusia si preparano per il voto regionale del prossimo mese, in vista delle elezioni generali dell’anno venturo. Il primo fronte giudiziario riguarda il cosiddetto caso Koldo, noto anche come scandalo delle mascherine. Ieri mattina, presso la corte suprema, è iniziato il procedimento contro José Luis Ábalos, ex ministro dei trasporti e figura chiave per il premier Pedro Sánchez, insieme al suo ex collaboratore Koldo García e all’imprenditore Víctor de Aldama. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna: tempesta giudiziaria su Sánchez, tra tangenti e familiari Pedro Sanchez e le ombre sulle “relazioni armate” tra Spagna e IsraelePer gran parte dell’opinione pubblica europea è l’unico capo di governo a tener testa a Donald Trump e ad aver assunto un atteggiamento di ferma... Scontro tra due treni dell'Alta velocità in Spagna: 39 i morti. Sanchez: notte di dolore. Quattro vittime originarie di Punta UmbriaSi è ulteriormente aggravato il bilancio delle vittime del deragliamento che ieri alle 19.