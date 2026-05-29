Space Riccione riapre con Opening Fiesta | 12 ore di set da Andrea Oliva Damian Lazarus ai WhoMadeWho
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Lunedì 1 giugno Space Riccione apre ufficialmente le porte per l’Opening Party: dodici ore di musica, una line-up che promette suoni sofisticati, energia underground e quell’aria internazionale che da sempre accompagna le notti marchiate Space. Dal tramonto all’alba, il club diventerà un viaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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