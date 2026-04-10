Andrea Pizzo and The Purple Mice | Come Out Lazarus 2 – Ineffability
Il collettivo musicale genovese Andrea Pizzo and The Purple Mice ha pubblicato il secondo capitolo della saga di Lazarus, intitolato “Come Out Lazarus 2 – Ineffability”. Si tratta di un brano elettronico downtempo che narra un’esperienza di premorte avvenuta durante un trapianto di cuore. La traccia segue il primo capitolo della serie, continuando a esplorare temi legati alla vita e alla morte attraverso la musica.
Il collettivo genovese torna con il secondo capitolo della saga di Lazarus — un singolo elettronico downtempo che racconta un’esperienza di premorte durante un trapianto di cuore. Come Out Lazarus 2 – Ineffability “Come Out Lazarus 2 – Ineffability” è il nuovo singolo di Andrea Pizzo and The Purple Mice, secondo capitolo del ciclo Come Out Lazarus, parte del progetto concettuale People Zero. Se il primo capitolo — recensito da Illustrate Magazine, Iggy Magazine ed Extravafrench — raccontava la storia di un incidente fatale e di una donazione di organi vista dall’esterno, questo secondo brano ribalta la prospettiva: qui l’ascoltatore vive l’esperienza di premorte dall’interno. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Andrea Pizzo and the Purple Mice - Come Out Lazarus 2 Ineffability
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Buongiorno, Andrea Del Pizzo… sono Giorgia Bonotto. Mi hanno consigliato voi perché devo ristrutturare casa ma, a dirti la verità, mi dispiace buttare i miei serramenti: finora non ho trovato la qualità che cercavo… sei sicuro di potermi aiutare Assolutamente - facebook.com facebook