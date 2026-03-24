Riccione riapre dopo 4 anni il bar simbolo dell’Abissinia | da Angelini a More

Riccione, 24 marzo 2026 – Chiuso dal gennaio 2022, lo storico bar gelateria Angelini di Riccione riapre i battenti al pubblico: si chiamerà More. Un’ottima notizia per i residenti dell’ Abissinia, e non solo, considerato che il locale è stato sempre punto d’incontro per turisti e residenti. Dov’è il bar e quando è l’inaugurazione. Quell’angolo buio all’incrocio tra i viali San Martino e Gramsci riprende luce, dando lustro, assieme al rinnovato hotel Bolognese, ora Rta, all’intera zona termale. Ristrutturata e ridisegnata ex novo, l’attività verrà inaugurata giovedì alla presenza delle autorità per poi aprire i battenti al pubblico venerdì. Ecco il bar preferito di Vasco Rossi: “Sono tornato a Bologna” La quinta generazione Piccioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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