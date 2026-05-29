Spaccio armi e prostituzione | arrestati capiclan della Magliana volevano uccidere un uomo di Diabolik

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba, i carabinieri hanno arrestato sette persone, tra cui due boss della Magliana, per spaccio di droga, traffico di armi e prostituzione. Le indagini hanno portato alla scoperta di un piano per uccidere un uomo collegato a un’organizzazione criminale rivale. Gli arresti si sono concentrati su figure con legami con i cartelli della droga, e sono stati eseguiti in diverse località. Le forze dell’ordine continuano le verifiche sulle attività illecite dei soggetti coinvolti.

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All'alba i carabinieri hanno arrestato sette persone, tra cui Roberto Caputo e Sergio Gioacchini, i boss della Magliana con contatti con cartelli della droga. Pianificavano la vendetta di Andrea Gioacchini e l'uccisione di Ettore Abramo, sodale di Diabolik. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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