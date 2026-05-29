Faida alla Magliana Il piano per uccidere l' ultrà della Lazio e l' uomo di Senese tutti i nomi e i ruoli

Sono stati scoperti piani per uccidere un esponente di spicco della curva della Lazio e un ultrà coinvolto in un omicidio che sarebbe stato architettato da un luogotenente di un noto criminale. Le autorità hanno identificato i soggetti e i ruoli all’interno di questa faida, che sarebbe motivata da vendette legate a precedenti conflitti tra gruppi rivali. Le indagini continuano per chiarire le responsabilità e i dettagli delle intenzioni omicide.

Piani per vendicare un omicidio architettato da un luogotenente di Michele Senese o per uccidere un rivale, un esponente di spicco della curva della Lazio. I traffici internazionali di quintali di hashish e cocaina, pestaggi per debiti di droga e lo sfruttamento spietato di donne ridotte in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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