La strada provinciale 86 è stata riaperta dopo i blocchi causati dalle frane. I tratti interessati, tra cui il tratto principale tra il km 10 e il km 20, sono stati liberati. Le frane sono state rimosse e i versanti sono stati messo in sicurezza. La viabilità è tornata normale, dopo settimane di chiusure dovute alle intense precipitazioni. Nessun dettaglio sulle tempistiche precise di intervento o sui costi sostenuti.

? Domande chiave Quali tratti specifici della SP 86 sono stati finalmente liberati?. Come sono stati risolti i blocchi causati dal maltempo nell'Alto Molise?. Perché la Provincia di Isernia ha dovuto intervenire con somma urgenza?. Quali misure adotteranno le autorità per prevenire nuove frane sulla strada?.? In Breve Interventi di somma urgenza finanziati dalla Provincia di Isernia hanno liberato i tratti stradali.. Blocchi causati dall'ondata di maltempo che ha colpito l'area dell'Alto Molise.. Riapertura tra l'uscita di Agnone Sud e il bivio Secolare verso Castiglione Messer Marino.. Monitoraggio costante programmato su versanti critici per prevenire nuovi rischi idrogeologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sp 86: via libera sulla viabilità dopo i blocchi per le frane

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