Un sopralluogo tecnico è stato condotto ieri mattina sulla strada provinciale 251 nella zona della Sila Greca, per esaminare i danni provocati da una frana e dal peggioramento delle condizioni del manto stradale. Il tratto interessato collega i comuni di Caloveto, Pietrapaola e Bocchigliero, e le autorità stanno valutando le conseguenze di queste condizioni sulla viabilità e sull’agricoltura locale.

Un sopralluogo tecnico è stato effettuato nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 251, nel cuore della Sila Greca, per valutare i danni causati da una frana e dal deterioramento del manto stradale che interessa il tratto tra Caloveto, Pietrapaola e Bocchigliero. L’intervento è scaturito dalla segnalazione tempestiva del consigliere provinciale Garofalo, che ha richiesto un esame immediato delle condizioni del percorso agli uffici della Provincia di Cosenza. Tecnici e rappresentanti locali al lavoro per la messa in sicurezza. Sul luogo del dissesto si è riunita una commissione tecnica composta dal dirigente provinciale incaricato della viabilità, l’ingegner Morrone, insieme al geom. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sila Greca, allarme sulla SP 251: rischio frane e crisi per l’agricoltura

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