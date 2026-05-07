Catania blocchi sulla SP 55 | senso unico e limiti a 30 km h

A Catania sono stati istituiti blocchi e un senso unico sulla SP 55, con limiti di velocità a 30 kmh. La modifica riguarda alcune zone specifiche lungo la strada, dove sarà in vigore il senso unico alternato. Questi cambiamenti influenzeranno i tempi di percorrenza degli automobilisti che attraversano l’area interessata. La disposizione è stata adottata per motivi di sicurezza e gestione del traffico.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di percorrenza sulla SP 55?. Quali sono le zone esatte interessate dal senso unico alternato?. Chi gestirà la vigilanza e la segnaletica durante i lavori?. Perché R.F.I. ha imposto restrizioni così severe fino a maggio?.? In Breve Interventi R.F.I. per cantiere ferroviario fuori Catania fino al 31 maggio.. Divieto di sorpasso e gestione flussi affidata direttamente a R.F.I.. Limitazioni impattano la mobilità verso le zone periferiche di Catania.. La circolazione sulla strada provinciale 55 subirà limitazioni importanti fino al 31 maggio per permettere le operazioni di R.F.I. legate al cantiere ferroviario fuori Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, blocchi sulla SP 55: senso unico e limiti a 30 km/h Notizie correlate Catania, senso unico alternato sulla Provinciale 55 per i lavori ferroviariABBONATI A DAYITALIANEWS Modifiche alla viabilità fino al 31 maggio Nuove limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 55, nel tratto esterno al... Perugia, cantiere Metrobus: blocchi e limiti a 30 km/h in San SistoDal 22 aprile al 31 maggio 2026, la viabilità di viale San Sisto e via Luigi dalla Picella subirà trasformazioni significative a causa dei cantieri...