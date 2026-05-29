Sottile torna in gara ma arriva un fastidio Cavalli e Muraro solide a Bydgoszcz
A Bydgoszcz in Polonia si è svolta una tappa del World Continental Tour di livello gold. Sottile ha ripreso le competizioni, ma ha riscontrato un problema durante l'evento. I partecipanti Cavalli e Muraro hanno invece ottenuto risultati positivi nelle rispettive discipline. La manifestazione ha visto atleti di diverse nazionalità competere in varie discipline dell’atletica leggera. La gara si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dagli organizzatori e si è conclusa senza incidenti rilevanti.
A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica alle spalle della Diamond League). Stefano Sottile ha aperto la propria stagione outdoor nel salto in alto, superando 2.20 metri al terzo tentativo e fermandosi poi per un fastidio fisico. Quarto alle Olimpiadi di Parigi 2024 (quando volò a 2.34), l’azzurro ha chiuso in terza posizione nella gara vinta dal messicano Erik Portillo (2.24) e dal polacco Mateusz Kolodziejski (2.20). Ludovica Cavalli ha iniziato l’annata agonistica all’aperto correndo i 1500 metri con il tempo di 4:04.64 e chiudendo al quinto posto nella prova in cui ha primeggiato la polacca Klaudia Kazimierska (3:59. 🔗 Leggi su Oasport.it
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