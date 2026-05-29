sottile torna in gara ma arriva un fastidio cavalli e muraro solide a bydgoszcz

Notizia in breve

A Bydgoszcz in Polonia si è svolta una tappa del World Continental Tour di livello gold. Sottile ha ripreso le competizioni, ma ha riscontrato un problema durante l'evento. I partecipanti Cavalli e Muraro hanno invece ottenuto risultati positivi nelle rispettive discipline. La manifestazione ha visto atleti di diverse nazionalità competere in varie discipline dell’atletica leggera. La gara si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dagli organizzatori e si è conclusa senza incidenti rilevanti.