Samsung rivoluziona gli schermi | arriva il display 3D ultra-sottile

Samsung e i ricercatori di POSTECH hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo display 3D ultra-sottile, caratterizzato dall’utilizzo di microlenti a metasuperficie di soli 1,2 millimetri di spessore. Il dispositivo permette di visualizzare immagini tridimensionali senza l’uso di occhiali speciali. Questa tecnologia punta a ridurre lo spessore degli schermi e migliorare l’esperienza visiva, offrendo nuove possibilità nel settore dei display digitali.

? Cosa sapere Samsung e ricercatori POSTECH presentano un display con microlente a metasuperficie da 1,2 mm.. La tecnologia nanometrica permette il passaggio istantaneo tra modalità 2D e visione 3D.. Samsung e i ricercatori della POSTECH hanno svelato su Nature un sistema di display capace di passare istantaneamente dalla modalità 2D alla visione stereoscopica 3D tramite una microlente ultra-sottile. La tecnologia sfrutta nanostrutture per manipolare la luce, superando i limiti fisici che hanno affossato precedenti tentativi di smartphone tridimensionali come il Fire Phone di Amazon, lanciato nel 2014 e rimosso dal mercato l’anno successivo. Superare l’ostacolo delle ottiche ingombranti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung rivoluziona gli schermi: arriva il display 3D ultra-sottile Notizie correlate Galaxy s26 ultra e galaxy s25 ultra la nuova funzione display samsung ha una limitazioneintroduzione: l’analisi si concentra sulla funzione Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra, valutandone l’impatto reale sull’esperienza... Samsung s26 ultra privacy display in anteprima esclusivaSamsung ha pubblicato un breve teaser dedicato al privacy display della gamma Galaxy S26 Ultra, presentando una soluzione orientata a proteggere la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Samsung rivoluziona i TV: intelligenza artificiale, Micro RGB e nuove esperienze; Apple rivoluziona i display: iPad mini e MacBook Pro in arrivo con schermi OLED entro fine anno; Schermi LED Miraclass: la rivoluzione tecnologica nei cinema europei; Google AI Works for Italy, 2 milioni per formare 13.000 studenti italiani sulle competenze AI. Samsung rivoluziona i TV: intelligenza artificiale, Micro RGB e nuove esperienzeSamsung presenta la nuova generazione di TV con tecnologia Micro RGB, funzionalità AI avanzate e soluzioni audio innovative, potenziando il concetto di smart ... megamodo.com Samsung al CES 2026: tra schermi trasparenti, TV enormi e IA ovunqueDopo un 2025 in cui l'abbiamo vista in tutte le salse, con chatbot, creazione di immagini e gli agenti, nel 2026 il trend sembra essere quello dell'IA deve integrata nel mondo reale, su prodotti che ... ilgiornale.it Portiamo la connessione più veloce e stabile direttamente a casa tua! Passa a WINDTRE e rivoluziona la tua connessione con un’offerta imperdibile: Internet ILLIMITATO fino a 300 Mega Modem Wi-Fi 7 di ultima generazione incluso Giga ILLIMITA - facebook.com facebook Bellezza, etica, filosofia e futuro digitale: Mauro Porcini, il designer italiano che guida Samsung, racconta perché la prossima rivoluzione non sarà tecnica, ma umana x.com